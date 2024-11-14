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Гродненские таможенники обнаружили у мотовладельца контрабанду боеприпасов

Сотрудники гродненской таможни выявили у мотоциклиста, который пересек литовско-белорусскую границу, две тысячи пуль разного калибра, информирует Государственный таможенный комитет.

Источник: ГТК

37-летний гражданин Беларуси въехал в страну через зеленый коридор пункта пропуска «Бенякони». Напомним, прохождение таможни по зеленому коридору является подтверждением того, что субъект не имеет при себе запрещенных, ограниченных к перемещению, подлежащих обязательному письменному декларированию товаров.

Мотоциклист вызвал подозрения у сотрудников таможни, которые направили транспортное средство на сканирование с применением инспекционно-досмотрового комплекса.

В результате тщательного досмотра, в технологической нише между сидением и приборной панелью мотоцикла HONDA спрятано более 100 кг пуль разного калибра стоимостью около 50 тыс. рублей.

таможня