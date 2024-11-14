Гродненские таможенники обнаружили у мотовладельца контрабанду боеприпасов

37-летний гражданин Беларуси въехал в страну через зеленый коридор пункта пропуска «Бенякони». Напомним, прохождение таможни по зеленому коридору является подтверждением того, что субъект не имеет при себе запрещенных, ограниченных к перемещению, подлежащих обязательному письменному декларированию товаров.
Мотоциклист вызвал подозрения у сотрудников таможни, которые направили транспортное средство на сканирование с применением инспекционно-досмотрового комплекса.
В результате тщательного досмотра, в технологической нише между сидением и приборной панелью мотоцикла HONDA спрятано более 100 кг пуль разного калибра стоимостью около 50 тыс. рублей.