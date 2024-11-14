В Ленинградской области грузовой поезд сошел с рельсов

«По предварительным данным, 14 ноября на железнодорожных путях станции Гатчина-Товарная-Балтийская произошел сход 6 вагонов грузового поезда. Пострадавших и задержки в движении пассажирских поездов нет», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, проводятся восстановительные работы.
«Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщает ведомство.
Также проверку проводит Ленинградский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.