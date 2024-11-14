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В Ленинградской области грузовой поезд сошел с рельсов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после схода с рельсов шести грузовых вагонов в Ленинградской области, пострадавших и задержки в движении пассажирских поездов нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Источник: © РИА Новости

«По предварительным данным, 14 ноября на железнодорожных путях станции Гатчина-Товарная-Балтийская произошел сход 6 вагонов грузового поезда. Пострадавших и задержки в движении пассажирских поездов нет», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, проводятся восстановительные работы.

«Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщает ведомство.

Также проверку проводит Ленинградский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.