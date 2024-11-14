В Ленинградской области грузовой поезд сошел с рельсов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после схода с рельсов шести грузовых вагонов в Ленинградской области, пострадавших и задержки в движении пассажирских поездов нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.