В аудиториях уфимского вуза не нашли клопов

В БГМУ отреагировали на жалобы студентов, которые утверждали, что страдают от нашествия клопов в аудиториях. В пресс-службе медицинского университета заявили, что в лекционных залах была проведена проверка, но насекомых найдено не было. Также в вузе подчеркнули, что учащиеся не обращались к руководству для решения проблемы.