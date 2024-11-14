Таллахасси
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аудиториях уфимского вуза не нашли клопов

В БГМУ заявили, что не нашли клопов в учебных аудиториях.

Источник: Комсомольская правда

В БГМУ отреагировали на жалобы студентов, которые утверждали, что страдают от нашествия клопов в аудиториях. В пресс-службе медицинского университета заявили, что в лекционных залах была проведена проверка, но насекомых найдено не было. Также в вузе подчеркнули, что учащиеся не обращались к руководству для решения проблемы.

«В период с 1−11 ноября проведена очередная плановая дезинсекция и дератизация корпусов и общежитий университета. По результатам обследования кресел и ковровых напольных покрытий кровососущих насекомых не обнаружено», — передает UTV заявление медуниверситета.

Добавим, что после жалоб студентов прокуратура Башкирии начала проверку. После ее окончания надзорный орган примет решение о принятии мер.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.