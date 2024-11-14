В аудиториях уфимского вуза не нашли клопов

В БГМУ отреагировали на жалобы студентов, которые утверждали, что страдают от нашествия клопов в аудиториях. В пресс-службе медицинского университета заявили, что в лекционных залах была проведена проверка, но насекомых найдено не было. Также в вузе подчеркнули, что учащиеся не обращались к руководству для решения проблемы.
«В период с 1−11 ноября проведена очередная плановая дезинсекция и дератизация корпусов и общежитий университета. По результатам обследования кресел и ковровых напольных покрытий кровососущих насекомых не обнаружено», — передает UTV заявление медуниверситета.
Добавим, что после жалоб студентов прокуратура Башкирии начала проверку. После ее окончания надзорный орган примет решение о принятии мер.
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