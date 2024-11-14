В Петербурге известного балетмейстера обманули на 15 миллионов рублей

«Представляясь сотрудниками банка, неизвестные убедили пожилого мужчину снять со всех счетов деньги и “для обеспечения их безопасности” передать всю наличность неизвестному курьеру, якобы направленному от банка, для внесения на “безопасный счет”. Таким образом, в период с августа по октябрь, находясь в различных местах, пожилой человек передал мошенникам в общей сложности 15 297 154 рублей», — говорится в сообщении.