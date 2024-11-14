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В Петербурге известного балетмейстера обманули на 15 миллионов рублей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Мошенники под видом сотрудников банка лишили 87-летнего жителя Санкт-Петербурга более 15 миллионов рублей, их ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Источник: © РИА Новости

Как информирует ведомство, накануне в полицию Василеостровского района обратился 87-летний житель дома на Кадетской линии Васильевского острова, который сообщил, что стал жертвой телефонных мошенников.

«Представляясь сотрудниками банка, неизвестные убедили пожилого мужчину снять со всех счетов деньги и “для обеспечения их безопасности” передать всю наличность неизвестному курьеру, якобы направленному от банка, для внесения на “безопасный счет”. Таким образом, в период с августа по октябрь, находясь в различных местах, пожилой человек передал мошенникам в общей сложности 15 297 154 рублей», — говорится в сообщении.

ГУМВД не приводит персональные данные потерпевшего, но по информации источника РИА Новости в оперативных службах, жертвой обмана стал народный артист СССР, лауреат Государственной премии РФ и Государственной премии РСФСР имени Глинки, артист балета, хореограф и педагог Олег Виноградов.

Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), полиция ищет подозреваемых.