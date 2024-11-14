Офицер погиб на юге Казахстана

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сегодня, 14 ноября, в ходе проведения внеплановых занятий по противодиверсионной безопасности в результате нарушения мер безопасности получил травмы, несовместимые с жизнью, офицер одной из воинских частей Жаркентского гарнизона. По данному факту возбуждено уголовное дело. Иную информацию в интересах следствия не разглашают.