Таллахасси
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Офицер погиб на юге Казахстана

Сегодня в области Жетісу в результате нарушения мер безопасности от травм, несовместимых с жизнью, погиб офицер, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск РК.

Источник: gov.kz

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сегодня, 14 ноября, в ходе проведения внеплановых занятий по противодиверсионной безопасности в результате нарушения мер безопасности получил травмы, несовместимые с жизнью, офицер одной из воинских частей Жаркентского гарнизона. По данному факту возбуждено уголовное дело. Иную информацию в интересах следствия не разглашают.

«Командование Сухопутных войск выражает соболезнование родным и близким погибшего, им будет оказана вся необходимая помощь», — уточнили в пресс-службе.

несчастный случай