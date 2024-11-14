Более 100 кг икры морского ежа изъяли в ходе проверки фабрики на Курляндской

В ходе осмотра помещений компании проверяющие нашли более 100 кг замороженной икры морского ежа без маркировки и сроков годности. Данную продукцию изъяли из оборота.
В адрес гендиректора предприятия вынесли представление. Прокуратура внимательно следит за тем, как компания исправляет сложившуюся ситуацию.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сотрудники СК нашли спальные места мигрантов в кафе на 9-й Советской улице. На заведение пожаловался местный житель, который заявил, что приезжие нарушают санитарные нормы и общественный порядок.