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Более 100 кг икры морского ежа изъяли в ходе проверки фабрики на Курляндской

Прокуратура потребовала от рыбной фабрики на Курляндской улице устранить нарушения при производстве и хранении продукции, сообщает пресс-служба ведомства 14 ноября.

В ходе осмотра помещений компании проверяющие нашли более 100 кг замороженной икры морского ежа без маркировки и сроков годности. Данную продукцию изъяли из оборота.

В адрес гендиректора предприятия вынесли представление. Прокуратура внимательно следит за тем, как компания исправляет сложившуюся ситуацию.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сотрудники СК нашли спальные места мигрантов в кафе на 9-й Советской улице. На заведение пожаловался местный житель, который заявил, что приезжие нарушают санитарные нормы и общественный порядок.

Прокуратура