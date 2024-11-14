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В Новороссийске пациентка избила медика до сотрясения мозга

СОЧИ, 14 ноя — РИА Новости. Пациентка городской больницы Новороссийска напала на фельдшера во время оказания ей помощи, медицинского работника с сотрясением мозга госпитализировали, сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Источник: © РИА Новости

Как уточнил чиновник, инцидент произошел в городской больнице № 1.

«В приемное отделение медучреждения поступила женщина. Во время оказания необходимой помощи пациентка накинулась на фельдшера скорой помощи, а затем ударила ее по лицу. В результате у медработника диагностировано сотрясение мозга, потребовалась госпитализация», — написал Филиппов в своем Telegram-канале.

Произошедшим, добавил он, заинтересовались правоохранители, они начали проверку после избиения фельдшера.

«К сожалению, данный случай только подчеркивает тревожную тенденцию нападений на медицинских работников», — подчеркнул министр, отметив, что такое отношение к медработникам недопустимо.