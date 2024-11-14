В Новороссийске пациентка избила медика до сотрясения мозга

«В приемное отделение медучреждения поступила женщина. Во время оказания необходимой помощи пациентка накинулась на фельдшера скорой помощи, а затем ударила ее по лицу. В результате у медработника диагностировано сотрясение мозга, потребовалась госпитализация», — написал Филиппов в своем Telegram-канале.