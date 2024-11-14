Пожарные МЧС России спасли 11 человек из горящего дома в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде пожарные МЧС России спасли 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар произошёл в квартире на 1 этаже пятиэтажного жилого дома на улице Терешковой. Мужчина и женщина были выведены из квартиры пожарными при помощи специальных масок. Ещё 9 людей вывели с верхних этажей здания.
16 специалистов МЧС России потушили пожар на площади 5 квадратных метров.
Предварительно, неаккуратное курение стало причиной пожара.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что 54-летний мужчина погиб во время пожара в Балахне.