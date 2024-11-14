В Татарстане женщине, спалившей дом с семьей, дали 13 лет колонии

Ранее присяжные заседатели признали Гарданову виновной в инкриминируемом деянии, но заслуживающей снисхождения.
«Суд назначил Гардановой наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год», — сказал собеседник агентства.
По данным следствия, в июне 2023 года в результате пожара в одном из домов в селе Саитово Тукаевского района Татарстана погибли семь человек, в том числе четверо несовершеннолетних 2016−2019 годов рождения. Обвинение в убийстве двух или более лиц, в том числе малолетних, совершенном общеопасным способом с особой жестокостью, было предъявлено 30-летней Гардановой.
В ходе судебного следствия было установлено, что днем 18 июня 2023 года подсудимая, находясь по месту жительства в Саитово, Гарданова принесла домой заранее приготовленную легковоспламеняющуюся жидкость, разлила ее у входа в зал и кухню, затем подожгла. В доме находились мать, брат, муж и ее четверо — они спали. Дом сгорел, все семеро погибли.