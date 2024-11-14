В Татарстане женщине, спалившей дом с семьей, дали 13 лет колонии

По данным следствия, в июне 2023 года в результате пожара в одном из домов в селе Саитово Тукаевского района Татарстана погибли семь человек, в том числе четверо несовершеннолетних 2016−2019 годов рождения. Обвинение в убийстве двух или более лиц, в том числе малолетних, совершенном общеопасным способом с особой жестокостью, было предъявлено 30-летней Гардановой.