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В Татарстане женщине, спалившей дом с семьей, дали 13 лет колонии

КАЗАНЬ, 14 ноя — РИА Новости. Верховный суд Татарстана приговорил местную жительницу Ильмиру Гарданову к 13 годам колонии за убийство семерых членов семьи, в том числе ее четверых детей, которые сгорели заживо в доме, сообщил РИА Новости представитель суда.

Источник: © РИА Новости

Ранее присяжные заседатели признали Гарданову виновной в инкриминируемом деянии, но заслуживающей снисхождения.

«Суд назначил Гардановой наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год», — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, в июне 2023 года в результате пожара в одном из домов в селе Саитово Тукаевского района Татарстана погибли семь человек, в том числе четверо несовершеннолетних 2016−2019 годов рождения. Обвинение в убийстве двух или более лиц, в том числе малолетних, совершенном общеопасным способом с особой жестокостью, было предъявлено 30-летней Гардановой.

В ходе судебного следствия было установлено, что днем 18 июня 2023 года подсудимая, находясь по месту жительства в Саитово, Гарданова принесла домой заранее приготовленную легковоспламеняющуюся жидкость, разлила ее у входа в зал и кухню, затем подожгла. В доме находились мать, брат, муж и ее четверо — они спали. Дом сгорел, все семеро погибли.