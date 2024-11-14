Нижегородец отрицает вину во взрыве в многоэтажке на Фучика

Инцидент привел к ущербу в 341 млн рублей. Фигурант частично признал вину. Как пишет «КоммерсантЪ-Приволжье», он признался в хранении оружия (мужчина увлекался оружием и боеприпасами и вел блог о них), но заявил, что не готов отвечать за взрыв. По словам обвиняемого, оружие он хранил в гараже, а не в квартире. А потому оно не могло стать причиной ЧП.