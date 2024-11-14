Нижегородец отрицает вину во взрыве в многоэтажке на Фучика

«Поступило уголовное дело в отношении нижегородца, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ — незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ — незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств, ч. 1 ст. 222.2 УК РФ — незаконные приобретение, хранение, перевозка боеприпасов к крупнокалиберному огнестрельному оружию, ст. 168 УК РФ — повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с иными источниками повышенной опасности», — сообщает пресс-служба суда.
Обвинение считает, что взрыв с возгоранием, повлекший повреждение межкомнатных и межквартирных перегородок, а также перекрытий между четвертым и пятым этажами, из-за чего здание частично пришло в аварийное состояние, произошел из-за неосторожных действий обвиняемого, который якобы незаконно хранил в своей квартире взрывное устройство.
Инцидент привел к ущербу в 341 млн рублей. Фигурант частично признал вину. Как пишет «КоммерсантЪ-Приволжье», он признался в хранении оружия (мужчина увлекался оружием и боеприпасами и вел блог о них), но заявил, что не готов отвечать за взрыв. По словам обвиняемого, оружие он хранил в гараже, а не в квартире. А потому оно не могло стать причиной ЧП.
Подсудимый считает, что инцидент произошел из-за газа. По его словам, проведенные взрывотехническая и пожаротехническая экспертизы противоречат друг другу. Одна не обнаружила в квартире следов взрывчатки, а вторая не установила причин взрыва, исключив версию с газом.
Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом. Судебное следствие продолжается.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что житель Свердловской области «заминировал» нижегородский вокзал, чтобы отправиться в колонию.