Суд отпустил экс-главу Адмиралтейского района Сергея Оверчука. Его обвиняют в получении взятки

Напомним, что обыски в районной администрации провели во вторник, 12 ноября. По версии следствия, Оверчук получил взятку 8 млн от разных компаний за покровительство им и помощь в заключении госконтрактов. Посредником в этом выступал его зам Игорь Комаров, которого задержали ещё летом.