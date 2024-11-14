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Суд отпустил экс-главу Адмиралтейского района Сергея Оверчука. Его обвиняют в получении взятки

Ленинский районный суд Петербурга отправил под запрет определенных действий Сергея Оверчука, на днях уволившегося с поста главы Адмиралтейского района. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», заседание проходило в закрытом режиме — об этом ходатайствовало следствие.

Ему запрещено выезжать из Петербурга, участвовать в массовых мероприятиях и ходить в здание администрации, разрешено вызывать экстренные службы. Оверчука отпустили из зала суда.

«Несоблюдение запретов может повлечь обращение органов в суд о замене меры», — предупредила судья.

Напомним, что обыски в районной администрации провели во вторник, 12 ноября. По версии следствия, Оверчук получил взятку 8 млн от разных компаний за покровительство им и помощь в заключении госконтрактов. Посредником в этом выступал его зам Игорь Комаров, которого задержали ещё летом.