Суд отпустил экс-главу Адмиралтейского района Сергея Оверчука. Его обвиняют в получении взятки

Ему запрещено выезжать из Петербурга, участвовать в массовых мероприятиях и ходить в здание администрации, разрешено вызывать экстренные службы. Оверчука отпустили из зала суда.
«Несоблюдение запретов может повлечь обращение органов в суд о замене меры», — предупредила судья.
Напомним, что обыски в районной администрации провели во вторник, 12 ноября. По версии следствия, Оверчук получил взятку 8 млн от разных компаний за покровительство им и помощь в заключении госконтрактов. Посредником в этом выступал его зам Игорь Комаров, которого задержали ещё летом.