В Петербурге по делу о взятке задержан бывший инженер Фонда капстроительства

По версии следствия, в марте 2021 года предприниматель, выполняя работы по ремонту систем водоснабжения и отопления в жилом доме на Малодетскосельском проспекте, предложил инженеру взятку за оформление документации по проделанным работам, которые фактически выполнены не в полном объеме или с нарушениями. Инженер согласился уладить вопрос за 180 тысяч рублей.