Названа возможная причина гибели тюленей на Каспии

Сотрудники научных организаций — Института гидробиологии и экологии, Центра по изучению и реабилитации тюленей и НПЦ НИИ микробиологии и вирусологии провели отбор тканей погибших животных для проведения исследований.
В Комитете рыбного хозяйства предполагают, что причиной гибели могли стать природные явления, включая выбросы природных газов вследствие подводных землетрясений. Окончательные выводы будут сделаны после завершения лабораторных исследований, которые, по данным научных организаций, займут 3−4 месяца.
Рыбинспекция продолжает постоянный мониторинг акватории территориальных вод для выявления факторов гибели тюленей.
Сотрудники Комитета ветеринарного контроля и надзора также отобрали пробы патологического материала, которые проходят исследования на наличие инфекционных заболеваний в Национальном референтном центре по ветеринарии в Астане. На 13 ноября все пробы, исследованные методом ПЦР на пастереллёз, птичий грипп, чуму плотоядных, сальмонеллёз и листериоз, показали отрицательные результаты.
Случаи массовой гибели тюленей в Каспийском море фиксируют с начала 2000-х годов. В частности, в 2000 году было выявлено около 10 000 погибших особей, тогда причиной падежа был назван хронический токсикоз.