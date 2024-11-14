Названа возможная причина гибели тюленей на Каспии

Сотрудники Комитета ветеринарного контроля и надзора также отобрали пробы патологического материала, которые проходят исследования на наличие инфекционных заболеваний в Национальном референтном центре по ветеринарии в Астане. На 13 ноября все пробы, исследованные методом ПЦР на пастереллёз, птичий грипп, чуму плотоядных, сальмонеллёз и листериоз, показали отрицательные результаты.