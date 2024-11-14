Блиновскую официально признали банкротом: какие последствия ждут «королеву марафонов»

Адвокат юридической компании Case by Case Юлия Михальчук рассказала РИА «Новости», что теперь блогер не сможет брать новые кредиты или займы без указания факта банкротства. Кроме того, Блиновской не разрешат десять лет руководить кредитными организациями, пять лет находиться во главе микрофинансовых организаций и три года занимать руководящие позиции в любых иных структурах.