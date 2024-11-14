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Блиновскую официально признали банкротом: какие последствия ждут «королеву марафонов»

Блогер после завершения процедуры банкротства не сможет полноценно распоряжаться доходами, рассказывают юристы.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Блогер Елена Блиновская, которая проходит по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в качестве обвиняемой, признала себя банкротом. По мнению юристов, такое решение повлечет за собой ряд серьезных последствий для предпринимательницы.

Адвокат юридической компании Case by Case Юлия Михальчук рассказала РИА «Новости», что теперь блогер не сможет брать новые кредиты или займы без указания факта банкротства. Кроме того, Блиновской не разрешат десять лет руководить кредитными организациями, пять лет находиться во главе микрофинансовых организаций и три года занимать руководящие позиции в любых иных структурах.

Источник: ТАСС

Руководитель корпоративной практики Коллегии адвокатов Санкт-Петербурга «Кутузовская», адвокат Дмитрий Якубовский в беседе с РИА «Новости» обратил внимание на невозможность Блиновской в процессе реализации имущества полноценно распоряжаться заработками. Ведь банкротам назначают финансового управляющего, который контролирует их доходы и расходы. Запретить заниматься привычной деятельностью предпринимательнице не могут, но из доходов ей оставят лишь прожиточный минимум.

Адвокат Федор Трусов, пишет «Коммерсант», считает, что банкротство Блиновской ставит целью снятие арестов с имущества блогера и в целом разрешение ситуации с уголовным делом, возбужденным против нее.