Бывший глава ГУ МЧС Кубани Олег Волынкин не стал обжаловать приговор, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.
Приговор бывшему начальнику ГУ МЧС России по Краснодарскому краю о злоупотреблении должностными полномочиями вступил в законную силу.
В октябре суд приговорил Волынкина к одному году и пяти месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении и освободил его от отбывания наказания с учетом его нахождения под стражей и домашним арестом на время следствия.
Позже стало известно, что вынесенное в отношении него решение суда он не обжаловал.
Напомним, в конце сентября прошлого года Басманный суд Москвы арестовал Олега Волынкина по обвинению в злоупотреблении полномочиями при приемке работ по неисполненному госконтракту. Несоответствия при его выполнении были выявлены в ходе проверки.