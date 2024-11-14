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Бывший глава ГУ МЧС Кубани Олег Волынкин не стал обжаловать приговор

Приговор бывшему начальнику ГУ МЧС России по Краснодарскому краю вступил в законную силу.

Источник: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Бывший глава ГУ МЧС Кубани Олег Волынкин не стал обжаловать приговор, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Приговор бывшему начальнику ГУ МЧС России по Краснодарскому краю о злоупотреблении должностными полномочиями вступил в законную силу.

В октябре суд приговорил Волынкина к одному году и пяти месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении и освободил его от отбывания наказания с учетом его нахождения под стражей и домашним арестом на время следствия.

Позже стало известно, что вынесенное в отношении него решение суда он не обжаловал.

Напомним, в конце сентября прошлого года Басманный суд Москвы арестовал Олега Волынкина по обвинению в злоупотреблении полномочиями при приемке работ по неисполненному госконтракту. Несоответствия при его выполнении были выявлены в ходе проверки.