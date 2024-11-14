Жуткая трагедия в молдавской школе: Учитель и подсобный рабочий погибли страшной смертью, прочищая канализацию — их утащило в резервуар с отходами

— Да, ЧП произошло еще 7 ноября. На место ЧП прибыли наши коллеги, но, увы, было уже поздно, — говорит «КП» в Молдове пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу. — Когда пострадавших вытащили они уже были мертвы.