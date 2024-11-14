Жуткая трагедия в молдавской школе: Учитель и подсобный рабочий погибли страшной смертью, прочищая канализацию — их утащило в резервуар с отходами

В селе Мирешты Хынчештского района произошла трагедия. Учитель физкультуры и подсобный рабочий погибли, пытаясь прочистить канализацию в местной гимназии.
По информации полиции, трагический инцидент произошел 7 ноября. Двое сотрудников гимназии в Мирештах пытались прочистить канализацию, но упали в резервуар для сбора жидких отходов.
Как сообщают, сантехник попытался вылезти из канализации и позвал учителя на помощь, но тот потерял равновесие и упал в ту же яму глубиной около 7 метров, наполненную водой.
— Да, ЧП произошло еще 7 ноября. На место ЧП прибыли наши коллеги, но, увы, было уже поздно, — говорит «КП» в Молдове пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу. — Когда пострадавших вытащили они уже были мертвы.
Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.