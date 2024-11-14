Самолет Уфа — Хургада отстранили от полетов после технической неполадки

У самолета летевшего из Уфы в Хургаду возникли технические проблемы. Как сообщает ТГ-канал «Авиаинцидент», воздушное судно прямо во время полета превысило скорость для механизации крыла. Оно было в положении пять на 4,5 узла в течение шести секунд при полете в условиях сильной болтанки.