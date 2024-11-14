Израиль нанес удар по центру Дамаска

С 1 октября Израиль проводит сухопутную операцию против сил шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки не только ливанской территории, но и Сирии. Так, 17 октября ЦАХАЛ нанесла удар на въезде в город Латакию, два человека получили ранения, был нанесен материальный ущерб. За неделю до этого израильские самолеты атаковали иранский машиностроительный завод Saba в индустриальном городке Хесья в сирийской провинции Хомс, а двумя днями ранее разбомбили жилой дом в центре Дамаска. Тогда погибли семь человек, еще 11 пострадали, среди них были женщины и дети.