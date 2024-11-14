Израиль нанес удар по центру Дамаска

«По предварительным данным, причина взрывов в районе Маззе — атака враждебного Израиля с воздуха», — указали в материале.
По данным агентства, еще один удар израильских ВВС пришелся по жилому дому в районе Кудсея в сирийской столице.
С 1 октября Израиль проводит сухопутную операцию против сил шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки не только ливанской территории, но и Сирии. Так, 17 октября ЦАХАЛ нанесла удар на въезде в город Латакию, два человека получили ранения, был нанесен материальный ущерб. За неделю до этого израильские самолеты атаковали иранский машиностроительный завод Saba в индустриальном городке Хесья в сирийской провинции Хомс, а двумя днями ранее разбомбили жилой дом в центре Дамаска. Тогда погибли семь человек, еще 11 пострадали, среди них были женщины и дети.
Москва решительно осудила действия Тель-Авива и призвала к уважению территориального суверенитета Сирии. В Кремле выразили глубокую озабоченность расширением географии боевых действий и отметили, что все это ведет к нагнетанию напряженности, которая чрезвычайно губительна для всего региона.