«Шесть граждан Беларуси госпитализированы». МИД сообщил подробности ДТП с белорусским автобусом в Польше

В Министерстве иностранных дел Беларуси сообщили подробности ДТП с белорусским автобусом в Польше, сообщает БелТА.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что белорусский автобус попал в жесткое ДТП в Польше: «Пробил энергозатратные шлагбаумы и перевернулся в кювет».
В МИД подтвердили, что в аварии с белорусским автобусом пострадали шестеро белорусов, которые были госпитализированы после аварии.
В дипведомстве со ссылкой на правоохранительные органы Польши пояснили, что аварии произошла ночью 14 ноября на автостраде А-2. Автобус ехал в сторону города Познань. Посольство Беларуси в Польше находится на связи с компетентными органами и при необходимости окажет необходимое консульско-правовое содействие.
А недавно водитель микроавтобуса въехал в необозначенную телегу на трассе под Добрушем.
Тем временем клиент СТО пошел в прокуратуру из-за проигнорированной жалобы в книге замечаний.