«Шесть граждан Беларуси госпитализированы». МИД сообщил подробности ДТП с белорусским автобусом в Польше

В дипведомстве со ссылкой на правоохранительные органы Польши пояснили, что аварии произошла ночью 14 ноября на автостраде А-2. Автобус ехал в сторону города Познань. Посольство Беларуси в Польше находится на связи с компетентными органами и при необходимости окажет необходимое консульско-правовое содействие.