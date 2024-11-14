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Гараж стал причиной пожара в Зиминском районе

Пламя перекинулось на двухквартирный дом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Зиминском районе гараж стал причиной пожара в жилом доме и хозпостройке. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области, все произошло в деревне Мордино. Мужчина решил затопить печку и ушел чистить снег.

— Вернувшись, он увидел сильное задымление и уже охваченные огнем помещения, — поделились в ведомстве.

На пожаре работали 10 спасателей и три машины техники. Огонь повредил 135 квадратных метров. В МЧС также напомнили, что печень нельзя начинать топить за два часа до сна, оставлять ее без присмотра, а также использовать сломанные печи, камины и дымоходы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что двое мужчин открыли незаконную охоту на косуль и поплатились штрафом.