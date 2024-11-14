Гараж стал причиной пожара в Зиминском районе

В Зиминском районе гараж стал причиной пожара в жилом доме и хозпостройке. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области, все произошло в деревне Мордино. Мужчина решил затопить печку и ушел чистить снег.
— Вернувшись, он увидел сильное задымление и уже охваченные огнем помещения, — поделились в ведомстве.
На пожаре работали 10 спасателей и три машины техники. Огонь повредил 135 квадратных метров. В МЧС также напомнили, что печень нельзя начинать топить за два часа до сна, оставлять ее без присмотра, а также использовать сломанные печи, камины и дымоходы.
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