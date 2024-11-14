В Волгограде общежитие на проспекте Ленина залило кипятком

В четверг, 14 ноября, в общежитии на проспекте Ленина № 81 В в Краснооктябрьском районе Волгограда произошла коммунальная авария. Жильцы пожаловались, что первый этаж стало заливать кипятком. Они обратились в коммунальщикам за помощью. Чудом никто не пострадал, но на полу скопилось большое количество горячей воды. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, на место выехали сотрудники надзорного ведомства.