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В Волгограде общежитие на проспекте Ленина залило кипятком

Прокуратура заинтересовалась коммунальной аварии в общежитии Волгограда.

Источник: пресс-служба прокуратуры Волгоградской области

В четверг, 14 ноября, в общежитии на проспекте Ленина № 81 В в Краснооктябрьском районе Волгограда произошла коммунальная авария. Жильцы пожаловались, что первый этаж стало заливать кипятком. Они обратились в коммунальщикам за помощью. Чудом никто не пострадал, но на полу скопилось большое количество горячей воды. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, на место выехали сотрудники надзорного ведомства.

— Авария произошла сегодня днем в результате повреждения части системы отопления между первым и вторым этажом здания. В настоящее время горячее водоснабжение перекрыто, принимаются меры к устранению аварии, — уточнили в областной прокуратуре.

Ситуацию взяли на контроль. Жильцам общежития постараются помочь как можно скорее.

ЖКХ