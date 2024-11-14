Владелец столичной фирмы такси недоплатил в бюджет более Br420 тыс

Согласно материалам дела, 36-летний минчанин с 2018 года владеет фирмой по перевозке пассажиров такси. Через какое-то время численность работников компании и выручка достигли максимально установленного законодательством лимита, который позволяет применять упрощенную систему налогообложения. Тогда фигурант раздробил бизнес для получения льгот. Он создал и оформил на знакомых два взаимозависимых субъекта хозяйствования.



Следователям удалось доказать, что фактически руководство компаниями осуществлял сам обвиняемый. Организации располагались по одному адресу, налоговый и бухгалтерский учет вела одна и та же компания. Таким образом, предприниматель за пять лет недоплатил в бюджет более Br424 тыс. По завершении расследования ему предъявили обвинение по ч.2 ст. 243 УК.



Суд Советского района признал мужчину виновным в уклонении от уплаты налогов путем сокрытия, умышленного занижения налоговой базы, повлекшем причинение ущерба в крупном размере. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на пять лет со штрафом в размере 500 базовых величин.



Кроме того, следователи выявили случаи, когда руководитель выплачивал сотрудникам зарплату в конвертах и не уплачивал обязательные страховые взносы. Сотрудникам Комитета госконтроля было поручено проведение проверки, на основании материалов которой в последующем возбуждено уголовное дело.



Следствие установило, что обвиняемый без официального оформления набирал в штат таксистов, подключал их к электронному сервису, с помощью которого они получали заказы по перевозке граждан. Тем не менее полученная выручка скрывалась от налоговых органов. После обналичивания дохода обвиняемый выдавал работникам зарплату в конвертах, а остальное тратил на личные нужды. Все это делалось для занижения налоговой базы и неуплаты обязательных страховых взносов.



Сумма сокрытой выручки превысила Br338 тыс., а количество теневых работников составило 50 человек. Такая противоправная деятельность длилась три года. Во время следствия фигурант частично возместил ущерб и полностью признал вину. Известно, что ранее он судим за совершение хулиганства.



Действия столичного коммерсанта квалифицированы по ч.1 ст.243−1 (уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению в бюджет налогов, подлежащих исчислению, повлекшее причинение ущерба в крупном размере) и ч.1 ст.243−3 (уклонение от уплаты страховых взносов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере) УК. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.