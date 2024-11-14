В Алматинской области судью приговорили к 4,5 годам за мошенничество

Как сообщил официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров на брифинге 14 ноября 2024 года, судья признан виновным в совершении мошенничества. Он получил незаконное вознаграждение в размере 9 млн тенге под предлогом смягчения наказания подсудимому, то есть за переквалификацию особо тяжкого преступления на менее тяжкое.