Массовое ДТП произошло в Астане: столкнулись шесть машин

«Водитель автомобиля марки BMW, двигаясь по улице Сыганак, на мосту в сторону улицы Нажимеденова не справился с управлением и допустил столкновение с пятью другими транспортными средствами. В результате происшествия пострадавших нет», — отмечается в сообщении пресс-службы столичной полиции в Telegram-канале.