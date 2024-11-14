Массовое ДТП произошло в Астане: столкнулись шесть машин

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня по улице Сыганак в Астане.
«Водитель автомобиля марки BMW, двигаясь по улице Сыганак, на мосту в сторону улицы Нажимеденова не справился с управлением и допустил столкновение с пятью другими транспортными средствами. В результате происшествия пострадавших нет», — отмечается в сообщении пресс-службы столичной полиции в Telegram-канале.
Материалы в отношении водителя BMW переданы в Специализированный межрайонный административный суд Астаны для рассмотрения.
Что делать при попадании в ДТП? На сайте «Электронного правительства» говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 — если нет пострадавших/112 — если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.