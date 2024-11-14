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Массовое ДТП произошло в Астане: столкнулись шесть машин

В Астане водитель автомобиля марки BMW не справился с управлением и совершил массовое ДТП — пострадали еще 5 автомашин, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП мегаполиса.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня по улице Сыганак в Астане.

«Водитель автомобиля марки BMW, двигаясь по улице Сыганак, на мосту в сторону улицы Нажимеденова не справился с управлением и допустил столкновение с пятью другими транспортными средствами. В результате происшествия пострадавших нет», — отмечается в сообщении пресс-службы столичной полиции в Telegram-канале.

Материалы в отношении водителя BMW переданы в Специализированный межрайонный административный суд Астаны для рассмотрения.

Что делать при попадании в ДТП? На сайте «Электронного правительства» говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 — если нет пострадавших/112 — если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП;
  • протокол осмотра места ДТП;
  • административный протокол;
  • отобрать объяснения;
  • направить водителей на медицинское освидетельствование.