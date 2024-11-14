Из горящего производственного здания в Уфе эвакуировались 40 человек

В Демском районе Уфы произошел пожар в двухэтажном производственном здании на Чебоксарской улице. Из помещений к моменту прибытия спасателей экстренно эвакуировались 40 человек, персонал также успел вывезти авто.
Как сообщили в МЧС по Башкирии, пострадавших в огне нет. Пожаром уничтожено 150 квадратных метров.
На место работает дознаватель ведомства, которому предстоит установить причину и обстоятельства возгорания.
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