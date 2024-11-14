Следы угарного газа нашли в крови погибшей в Узбекистане журналистки Паперной

Накануне в отеле проводилась чистка бассейна, в результате чего газ поднялся по стояку и проник в номер Паперной. После происшествия отель был опечатан. По факту ее гибели было возбуждено уголовное дело. В настоящее время прокуратура активно работает над установлением всех обстоятельств случившегося. Тела погибших были отправлены в Россию спустя несколько дней после судмедэкспертизы.