«Переломы копчиков, лодыжек, лучевых костей»: павлодарцы страдают из-за гололеда

Павлодарские коммунальщики к борьбе с гололедом приступили сразу же, как мокрый снег сменился заморозками. Они посыпают дороги песком. Однако жители оперативности не видят даже в центре города.
«Вообще не чистят, не посыпают, соответственно, опять будут переломы, больницы будут забиты. Ни акимат, никто не следит за этим», — возмутился павлодарец.
«Когда с детьми идут или бабушки старенькие, жалко их очень», — сетуют прохожая.
Между тем медики отмечают, что основные травмы из-за гололеда — черепно-мозговые, растяжения, переломы копчиков, лодыжек, лучевых костей на руках.
«Летом у нас за сутки 80−90 человек. Сейчас, когда гололед, тоже немало: в понедельник 72 человека было, за вчерашний день 55. Вроде травматизм в гололед должен расти, а он не растет. Почему? Я думаю, потому что люди боятся», — рассказал врач-травматолог первой городской больницы в Павлодаре Кажен Идрисов.
По словам врачей, летом хоть и больше травм, но причины их разные. А зимой чаще всего переломы случаются именно из-за скользких тротуаров. Медики рекомендуют в непогоду оставаться дома, особенно это касается пенсионеров. Позаботиться стоит и об обуви — выбирать с нескользящей подошвой.