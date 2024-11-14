«Переломы копчиков, лодыжек, лучевых костей»: павлодарцы страдают из-за гололеда

«Летом у нас за сутки 80−90 человек. Сейчас, когда гололед, тоже немало: в понедельник 72 человека было, за вчерашний день 55. Вроде травматизм в гололед должен расти, а он не растет. Почему? Я думаю, потому что люди боятся», — рассказал врач-травматолог первой городской больницы в Павлодаре Кажен Идрисов.