Россияне застряли на Бали из-за извержения вулкана (видео)

Вулкан Левотоби Лаки-лаки на острове Флорес начал мощнейшее извержение в ночь на 4 ноября, погибли 10 человек. Сейчас он продолжает активничать. По прогнозам, скоро пепел дойдёт и до самого Бали. Авиакомпании массово отменяют международные рейсы в Индонезию и обратно, их число уже превысило 80.
Как рассказала SHOT одна из туристок, москвичка Елена, они уже вторые сутки ночуют в терминале Денпасара. Им не предоставили ни воду, ни еду, ни отель. Представители China Southern Airlines предложили забронировать билеты на будущее за свой счёт. При этом цены на рейсы до Москвы из-за ЧП сейчас доходят до 700 тысяч рублей.
«В аэропорту осталось много людей, у которых нет денег ни на билеты, ни на проживание, ни на питание. Предлагают сделать запрос на возврат средств, но максимальная сумма возврата 100 тысяч рублей, при том что билеты стоят от 250 тысяч. И заявление они будут рассматривать в течение 60 дней. Вопрос, как нам улететь с Бали?», — рассказала Елена.
В посольстве порекомендовали россиянам, которые сейчас находятся на Бали, избегать районов извержения вулкана. Он до сих пор очень опасен. Ожидается, что полёты возобновят не раньше, чем через несколько дней.