Россияне застряли на Бали из-за извержения вулкана (видео)

«В аэропорту осталось много людей, у которых нет денег ни на билеты, ни на проживание, ни на питание. Предлагают сделать запрос на возврат средств, но максимальная сумма возврата 100 тысяч рублей, при том что билеты стоят от 250 тысяч. И заявление они будут рассматривать в течение 60 дней. Вопрос, как нам улететь с Бали?», — рассказала Елена.