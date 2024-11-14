Арест имущества по делу бывшего мэра Сочи Копайгородского продлили до февраля

Меры приняты в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере. Алексей Копайгородский обвиняется в хищении двух земельных участков на общую сумму 3,7 млн руб.
Кроме того, суд также рассмотрит вопрос о продлении срока ареста бывшему главе Сочи, который ранее был этапирован из зоны спецоперации в Москву.
Господин Копайгородский возглавлял Сочи с 2019 года и ушел с поста в мае 2024 года. Прошение об отставке он обосновал губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву «переходом на новое место работы». Адвокат фигуранта Павел Зайцев настаивает на его невиновности и оспаривает законность уголовного преследования.
Вчера, 13 ноября, состоялось заседание по избранию меры пресечения многодетной матери и супруге экс-главы курорта Янине Копайгородской. Вчера, 13 ноября, в этом же суде прошло заседание по избранию меры пресечения многодетной матери и супруге экс-мэра Сочи Янине Копайгородской. Она отрицает свою вину в деле о крупной растрате, по которому арестован ее муж.
Янине Копайгородской избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, до 12 января 2025 года.