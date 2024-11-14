Арест имущества по делу бывшего мэра Сочи Копайгородского продлили до февраля

Мещанский суд Москвы продлил еще на три месяца, до февраля, арест на недвижимость и банковские счета бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского, его супруги и матери, а также других лиц на общую сумму около 600 млн руб. Об этом сообщает ТАСС.