Таллахасси
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арест имущества по делу бывшего мэра Сочи Копайгородского продлили до февраля

Мещанский суд Москвы продлил еще на три месяца, до февраля, арест на недвижимость и банковские счета бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского, его супруги и матери, а также других лиц на общую сумму около 600 млн руб. Об этом сообщает ТАСС.

Меры приняты в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере. Алексей Копайгородский обвиняется в хищении двух земельных участков на общую сумму 3,7 млн руб.

Кроме того, суд также рассмотрит вопрос о продлении срока ареста бывшему главе Сочи, который ранее был этапирован из зоны спецоперации в Москву.

Господин Копайгородский возглавлял Сочи с 2019 года и ушел с поста в мае 2024 года. Прошение об отставке он обосновал губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву «переходом на новое место работы». Адвокат фигуранта Павел Зайцев настаивает на его невиновности и оспаривает законность уголовного преследования.

Вчера, 13 ноября, состоялось заседание по избранию меры пресечения многодетной матери и супруге экс-главы курорта Янине Копайгородской. Вчера, 13 ноября, в этом же суде прошло заседание по избранию меры пресечения многодетной матери и супруге экс-мэра Сочи Янине Копайгородской. Она отрицает свою вину в деле о крупной растрате, по которому арестован ее муж.

Янине Копайгородской избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, до 12 января 2025 года.