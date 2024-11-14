Таллахасси
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидера РДК и актера из «Глухаря» заочно приговорили к пожизненному сроку

Дело связано с нападением диверсантов на Брянскую область в прошлом марте. Этот пожизненный срок стал вторым для обеих фигурантов, в первый раз их осудили по делу о госизмене.

Источник: РИА "Новости"

Лидер «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признана террористической организацией и запрещена в России) Денис Капустин заочно приговорен к пожизненному сроку особого режима, решение вынес Второй Западный окружной военный суд, передает «Интерфакс».

Аналогичный приговор вынесен участнику РДК, снимавшемуся в сериале «Глухарь» актеру Кириллу Канахину.

Первые восемь лет подсудимые проведут в тюрьме, остальной срок — в колонии особого режима. Срок наказания осужденным будет исчисляться с момента задержания на территории России либо экстрадиции в Россию.

Суд таким образом удовлетворил требование прокуратуры, дело касалось вторжения диверсантов в Брянскую область в марте 2023 года. Эти пожизненные сроки станут для фигурантов вторыми. Канахина в феврале приговорили к пожизненному по делу о госизмене (ст. 275 УК), а Капустина — в ноябре 2023 года.

Это нападение на Брянскую область произошло 2 марта 2023 года, диверсанты проникли в села Любечане и Сушаны. При атаке погибли два человека, был ранен ребенок. После этого ФСБ совместно с Минобороны провели операцию по уничтожению диверсантов: их выдавили с территории Брянской области, после чего по группе нанесли массированный артиллерийский удар.

Ответственность за атаку взяли на себя члены РДК: спустя несколько часов после нападения в интернете распространилось видео, на котором вооруженные мужчины стоят у фельдшерско-акушерского пункта Любечан и утверждают, что представляют «Русский добровольческий корпус». 3 марта Капустин заявил FT, что действия диверсантов были согласованы с властями Украины. При этом советник офиса президента Украины Михаил Подоляк называл сообщения о причастности Киева к произошедшему «классической провокацией».