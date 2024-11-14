Лидера РДК и актера из «Глухаря» заочно приговорили к пожизненному сроку

Это нападение на Брянскую область произошло 2 марта 2023 года, диверсанты проникли в села Любечане и Сушаны. При атаке погибли два человека, был ранен ребенок. После этого ФСБ совместно с Минобороны провели операцию по уничтожению диверсантов: их выдавили с территории Брянской области, после чего по группе нанесли массированный артиллерийский удар.