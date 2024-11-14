Лидера РДК и актера из «Глухаря» заочно приговорили к пожизненному сроку

Лидер «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признана террористической организацией и запрещена в России) Денис Капустин заочно приговорен к пожизненному сроку особого режима, решение вынес Второй Западный окружной военный суд, передает «Интерфакс».
Аналогичный приговор вынесен участнику РДК, снимавшемуся в сериале «Глухарь» актеру Кириллу Канахину.
Суд таким образом удовлетворил требование прокуратуры, дело касалось вторжения диверсантов в Брянскую область в марте 2023 года. Эти пожизненные сроки станут для фигурантов вторыми. Канахина в феврале приговорили к пожизненному по делу о госизмене (ст. 275 УК), а Капустина — в ноябре 2023 года.
Это нападение на Брянскую область произошло 2 марта 2023 года, диверсанты проникли в села Любечане и Сушаны. При атаке погибли два человека, был ранен ребенок. После этого ФСБ совместно с Минобороны провели операцию по уничтожению диверсантов: их выдавили с территории Брянской области, после чего по группе нанесли массированный артиллерийский удар.
Ответственность за атаку взяли на себя члены РДК: спустя несколько часов после нападения в интернете распространилось видео, на котором вооруженные мужчины стоят у фельдшерско-акушерского пункта Любечан и утверждают, что представляют «Русский добровольческий корпус». 3 марта Капустин заявил FT, что действия диверсантов были согласованы с властями Украины. При этом советник офиса президента Украины Михаил Подоляк называл сообщения о причастности Киева к произошедшему «классической провокацией».