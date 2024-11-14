На Кубани задержали двух мужчин, напавших с ножом на правоохранителей

В полицию поступило сообщение, что на улице Ленина, неподалеку от детского сада, находятся трое мужчин, которые ведут себя неадекватно, в руках одного из них нож. Когда на место ЧП прибыл наряд полиции, мужчины не реагировали, а после вовсе кинулись на одного из сотрудников. Один из агрессоров кинулся на полицейского, предположительно, с ножом.