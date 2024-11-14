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На Кубани задержали двух мужчин, напавших с ножом на правоохранителей

СОЧИ, 14 ноя — РИА Новости. Полицейские в Горячем ключе Краснодарского края задержали двух мужчин, набросившихся на правоохранителей, еще один, сопротивлявшийся им, получил огнестрельное ранение в ногу и находится в больнице, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по региону.

Источник: © РИА Новости

В полицию поступило сообщение, что на улице Ленина, неподалеку от детского сада, находятся трое мужчин, которые ведут себя неадекватно, в руках одного из них нож. Когда на место ЧП прибыл наряд полиции, мужчины не реагировали, а после вовсе кинулись на одного из сотрудников. Один из агрессоров кинулся на полицейского, предположительно, с ножом.

«Поскольку действия нападавшего несли явную угрозу для жизни и здоровья правоохранителя, в соответствии с законом “О полиции”, патрульный произвел предупредительный выстрел в воздух, что не остановило злоумышленника, далее в направлении нападавшего. В результате правонарушитель получил огнестрельное ранение ноги», — говорится в Telegram-канале регионального глав МВД.

Уточняется, что полицейские вызвали «скорую», сейчас пострадавший находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. «Двое других участников конфликта доставлены в отдел полиции для разбирательства, полицейские не пострадали», — заключили в пресс-службе кубанского МВД.