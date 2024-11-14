На Кубани задержали двух мужчин, напавших с ножом на правоохранителей

В полицию поступило сообщение, что на улице Ленина, неподалеку от детского сада, находятся трое мужчин, которые ведут себя неадекватно, в руках одного из них нож. Когда на место ЧП прибыл наряд полиции, мужчины не реагировали, а после вовсе кинулись на одного из сотрудников. Один из агрессоров кинулся на полицейского, предположительно, с ножом.
«Поскольку действия нападавшего несли явную угрозу для жизни и здоровья правоохранителя, в соответствии с законом “О полиции”, патрульный произвел предупредительный выстрел в воздух, что не остановило злоумышленника, далее в направлении нападавшего. В результате правонарушитель получил огнестрельное ранение ноги», — говорится в Telegram-канале регионального глав МВД.
Уточняется, что полицейские вызвали «скорую», сейчас пострадавший находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. «Двое других участников конфликта доставлены в отдел полиции для разбирательства, полицейские не пострадали», — заключили в пресс-службе кубанского МВД.