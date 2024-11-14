Суд в Москве арестовал главу одного из департаментов «Ростелекома» Шадрина

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Шадрина Владимира Андреевича до 12 января», — сказала собеседница агентства.
Шадрину вменяется мошенничество особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ.
Кроме того, суд арестовал гендиректора компании «Комплайн софт» Антона Менчица по аналогичной статье.
Согласно информации на официальном сайте компании, Владимир Шадрин занимал должность директора департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО «Ростелеком».
В пресс-службе компании заявили РИА Новости, что знают о ситуации и сотрудничают с правоохранительными органами. Остальные детали сообщить отказались.
Как писала газета «Коммерсант», оба фигуранта могут быть причастны к хищению 180 миллионов рублей, которые выделялись на закупку лицензий для программного обеспечения.