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Суд в Москве арестовал главу одного из департаментов «Ростелекома» Шадрина

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал директора департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО «Ростелеком» Владимира Шадрина по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.

Источник: © РИА Новости

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Шадрина Владимира Андреевича до 12 января», — сказала собеседница агентства.

Шадрину вменяется мошенничество особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ.

Кроме того, суд арестовал гендиректора компании «Комплайн софт» Антона Менчица по аналогичной статье.

Согласно информации на официальном сайте компании, Владимир Шадрин занимал должность директора департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО «Ростелеком».

В пресс-службе компании заявили РИА Новости, что знают о ситуации и сотрудничают с правоохранительными органами. Остальные детали сообщить отказались.

Как писала газета «Коммерсант», оба фигуранта могут быть причастны к хищению 180 миллионов рублей, которые выделялись на закупку лицензий для программного обеспечения.