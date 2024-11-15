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МЧС: при пожаре в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве погиб человек

Всего спасены 12 человек, в том числе двое детей.

Источник: Аргументы и факты

Возгорание в квартире жилого дома на 13-м этаже на Ленинском проспекте в Москве было ликвидировано на площади 60 квадратных метров, детали приводит в Telegram-канале МЧС РФ.

Как ранее стало известно, инцидент произошел вечером в четверг. Возгорание случилось в доме, расположенном на Ленинском проспекте. Огонь охватил квартиру на 13 этаже 14-этажного дома.

Изначально сообщалось о спасении шести человек.

Позже появились сведения, что при пожаре погиб один человек. По данным ведомства, спасатели всего эвакуировали 12 человек, среди которых были двое детей.