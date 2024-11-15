МЧС: при пожаре в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве погиб человек

Возгорание в квартире жилого дома на 13-м этаже на Ленинском проспекте в Москве было ликвидировано на площади 60 квадратных метров, детали приводит в Telegram-канале МЧС РФ.
Как ранее стало известно, инцидент произошел вечером в четверг. Возгорание случилось в доме, расположенном на Ленинском проспекте. Огонь охватил квартиру на 13 этаже 14-этажного дома.
Изначально сообщалось о спасении шести человек.
Позже появились сведения, что при пожаре погиб один человек. По данным ведомства, спасатели всего эвакуировали 12 человек, среди которых были двое детей.