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В Сети появилось видео усыпанной телами военных ВСУ дороги на Покровск

Вдоль дороги также можно увидеть уничтоженную западную технику.

Источник: Аргументы и факты

В окрестностях Покровска украинские военные оставили сгоревшие БМП Bradley и останки своих погибших товарищей. Об этом свидетельствует видео, опубликованное военным корреспондентом RT Мурадом Газдиевым. На записи он показывает разрушения, оставленные после боев, и комментирует происходящее в зоне СВО.

Газдиев отмечает, что на уничтоженной американской технике можно буквально составить карту отступления Вооруженных сил Украины. Он демонстрирует одну из БМП, стоимость которой составляет около $3 миллионов, которая была взорвана и разнесена на куски. На расстоянии ста метров от неё также находится ещё одна подобная машина, что подчеркивает масштаб происходящих событий.

Пейзаж в зоне конфликта описывается как истерзанный и выжженный, ранее населенные мирными людьми места теперь пустуют. Журналист отметил, что остались лишь одинокие животные, так как их хозяева были вынуждены покинуть эти территории.

Ранее российские военные с помощью FPV-дронов поразили тепловоз ВСУ на станции «Удачное» под Покровском. Данная операция подчеркивает не только точность, но и дальность действия современных беспилотников.