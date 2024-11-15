В Сети появилось видео усыпанной телами военных ВСУ дороги на Покровск

Газдиев отмечает, что на уничтоженной американской технике можно буквально составить карту отступления Вооруженных сил Украины. Он демонстрирует одну из БМП, стоимость которой составляет около $3 миллионов, которая была взорвана и разнесена на куски. На расстоянии ста метров от неё также находится ещё одна подобная машина, что подчеркивает масштаб происходящих событий.