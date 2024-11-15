Болельщики подрались на трибунах во время матча между Францией и Израилем

Во время первого тайма матча пятого тура футбольной Лиги наций между сборными Франции и Израиля на трибунах произошла драка между болельщиками, о чем сообщает газета L Equipe.
Инцидент случился примерно на 20-й минуте игры на стадионе «Стад де Франс» и вовлек несколько десятков человек, среди которых были и фанаты с флагами Израиля. После вмешательства стюардов порядок удалось восстановить.
Перед началом матча в северном пригороде Парижа Сен-Дени прошла манифестация, организованная левыми политиками и активистами, которые протестовали против проведения футбольного матча. В числе зрителей на игре присутствовал президент Франции Эмманюэль Макрон.
На текущий момент, после четырех туров сборная Франции набрала 9 очков и занимает 2-е место в своей группе, тогда как команда Израиля, не имея очков, расположилась на последней, 4-й строчке таблицы группы 2 лиги А.
Ранее в ходе футбольного матча между амстердамским клубом «Аякс» и тель-авивским «Маккаби» в Нидерландах пострадали десять израильских болельщиков из-за нападения сторонников Палестины.