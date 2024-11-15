Израиль подтвердил гибель офицера в ходе боевых действий на юге Ливана

По данным пресс-службы ЦАХАЛ, 21-летний лейтенант Иври Дикштейн, командир взвода 51-го батальона бригады «Голани», был убит, а еще двое солдат получили ранения в ходе спецоперации в деревне на юге Ливана. С учетом этих данных, общее количество павших израильских военных за время нового витка ближневосточного конфликта составило, по сведениям армейской пресс-службы, уже 794.
В ЦАХАЛ также сообщили, что еще двое израильских военных получили ранения в результате осуществленной «Хезболлах» атаки беспилотника на севере Израиля.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом заложников. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. 23 сентября Израиль приступил к проведению операции «Стрелы севера» против формирований «Хезболлах», в ходе которой наносит массированные авиаудары по ее военным объектам на территории Ливана. 30 сентября израильская армия сообщила, что приступила к проведению наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.