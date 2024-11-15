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Москвича, поджегшего мемориал жертвам теракта в «Крокусе», оштрафовали

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Щербинский суд Москвы оштрафовал москвича, который поджег стихийный мемориал жертвам теракта в «Крокус сити холле» в поселении Десеновское, говорится в приговоре суда, который есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Согласно материалам дела, осужденный через несколько дней после теракта поздно ночью гулял около дома и увидел около камня-памятника воинам-участникам локальных конфликтов, установленного рядом со школой, мягкие игрушки, которые были оставлены «неравнодушными гражданами Российской Федерации, выразившими свою скорбь в память о жертвах террористического акта». Мужчина достал зажигалку и поджег игрушки. В результате открытого горения на закладном камне образовались повреждения в виде гари и копоти. В результате преступных действий разрушение закладного камня не произошло, были сильные загрязнения, устранение которых у клининговой службы заняло почти два часа.

«Суд считает, что цели наказания будут достигнуты при назначении наказания в виде штрафа», — сказано в приговоре суда.

Зажигалку, признанную вещественным доказательством, суд постановил уничтожить.