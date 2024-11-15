Москвича, поджегшего мемориал жертвам теракта в «Крокусе», оштрафовали

Согласно материалам дела, осужденный через несколько дней после теракта поздно ночью гулял около дома и увидел около камня-памятника воинам-участникам локальных конфликтов, установленного рядом со школой, мягкие игрушки, которые были оставлены «неравнодушными гражданами Российской Федерации, выразившими свою скорбь в память о жертвах террористического акта». Мужчина достал зажигалку и поджег игрушки. В результате открытого горения на закладном камне образовались повреждения в виде гари и копоти. В результате преступных действий разрушение закладного камня не произошло, были сильные загрязнения, устранение которых у клининговой службы заняло почти два часа.