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Пентагон сообщил о росте числа военных, покончивших жизнь самоубийством

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Более 500 военнослужащих армии США покончили жизнь самоубийством в 2023 году, что превышает показатели 2022 года, сообщает Пентагон.

Источник: © РИА Новости

«За 2023 календарный год 523 военнослужащих покончили жизнь самоубийством, что превышает показатели предыдущего года (493)», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Отмечается, что в общей сложности число случаев суицида на 100 тысяч военных выросло на 9%. В большинстве инцидентов с жизнью расставались молодые военнослужащие.

В марте 2023 года глава Пентагона Ллойд Остин приказал улучшить доступ военных к получению психологической помощи, чтобы снизить количество самоубийств в американской армии на фоне увеличения числа суицидов в регулярных войсках.