Пентагон сообщил о росте числа военных, покончивших жизнь самоубийством

«За 2023 календарный год 523 военнослужащих покончили жизнь самоубийством, что превышает показатели предыдущего года (493)», — говорится в заявлении на сайте ведомства.
Отмечается, что в общей сложности число случаев суицида на 100 тысяч военных выросло на 9%. В большинстве инцидентов с жизнью расставались молодые военнослужащие.
В марте 2023 года глава Пентагона Ллойд Остин приказал улучшить доступ военных к получению психологической помощи, чтобы снизить количество самоубийств в американской армии на фоне увеличения числа суицидов в регулярных войсках.