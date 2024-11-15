Красноярская чиновница получила срок за махинации с квартирами сирот

При личных встречах, по данным прокуратуры, чиновница запугивала сирот тем, что их жилье отнимут из-за долгов за услуги ЖКХ, и они останутся на улице, если не приватизируют квартиру на «нужных условиях». Затем в схеме появлялся «добрый» риелтор, который обещал решить все проблемы. В итоге сироты соглашались на приватизацию благоустроенного жилья, продавали его по заниженной стоимости, а взамен получали бараки. Соучастники по такой схеме обманули четверых сирот, общая сумма причиненного им ущерба составляет 2,7 миллиона рублей.