Суд в Москве оштрафовал поджегшего мемориал жертвам теракта в «Крокусе»

Поджог произошел спустя несколько дней после теракта 22 марта. В материалах дела говорится, что мужчина поздно вечером гулял в поселке Десеновское (юго-запад Москвы) и поджег игрушки, оставленные в память о жертвах теракта возле памятника воинам—участникам локальных конфликтов. Мемориал военным расположен возле школы.
Из-за поджога игрушек на закладном камне мемориала образовались «повреждения в виде гари и копоти», говорится в материале агентства. Последствия поджога сотрудники клининговой службы устраняли два часа. Разрушения закладного камня не произошло.
Сумма штрафа не указывается. Зажигалку, с помощью которой мужчина поджег мемориал, суд постановил уничтожить.