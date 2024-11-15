Суд в Москве оштрафовал поджегшего мемориал жертвам теракта в «Крокусе»

Поджог произошел спустя несколько дней после теракта 22 марта. В материалах дела говорится, что мужчина поздно вечером гулял в поселке Десеновское (юго-запад Москвы) и поджег игрушки, оставленные в память о жертвах теракта возле памятника воинам—участникам локальных конфликтов. Мемориал военным расположен возле школы.