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Суд в Москве оштрафовал поджегшего мемориал жертвам теракта в «Крокусе»

Щербинский суд Москвы оштрафовал жителя столицы, поджегшего стихийный мемориал жертвам теракта в Крокус Сити Холле в поселении Десеновское, сообщило РИА Новости со ссылкой на распоряжение суда. По версии следствия, мужчина поджег зажигалкой игрушки, оставленные на мемориале.

Источник: YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

Поджог произошел спустя несколько дней после теракта 22 марта. В материалах дела говорится, что мужчина поздно вечером гулял в поселке Десеновское (юго-запад Москвы) и поджег игрушки, оставленные в память о жертвах теракта возле памятника воинам—участникам локальных конфликтов. Мемориал военным расположен возле школы.

Из-за поджога игрушек на закладном камне мемориала образовались «повреждения в виде гари и копоти», говорится в материале агентства. Последствия поджога сотрудники клининговой службы устраняли два часа. Разрушения закладного камня не произошло.

Сумма штрафа не указывается. Зажигалку, с помощью которой мужчина поджег мемориал, суд постановил уничтожить.

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