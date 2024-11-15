ФСБ задержала подростка за попытку диверсии на Транссибе

В сообщении пресс-службы ФСБ (есть у «Ъ») говорится, что у подростка изъяли предметы самодельных зажигательных устройств, а также обнаружили переписку с представителем украинских спецслужб в Telegram. В отношении молодого человека возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК (покушение на диверсию, до 20 лет лишения свободы).
На видеоролике ведомства запечатлен момент задержания — молодого человека взяли в момент попытки поджога возле железнодорожных путей. Задержанный на видео признается в преступлении и указывает, что действовал по указанию «человека из Telegram». По словам подростка, для него он выполнял несколько заданий и получал за них от 1 тыс. руб. За поджог на железной дороге ему обещали заплатить 25 тыс., за следующее задание — 75 тыс. руб. Заказчик называл задания антивоенной операцией, утверждает подросток.