В Петербурге задержали военкомов за «мертвые души» на военной операции

Организатором преступной группы стала супружеская пара, работающая в местном военкомате (оба были задержаны). По версии следствия, 51-летний помощник военного комиссара вместе с 38-летней женой подыскивали граждан, которых в дальнейшем фиктивно трудоустраивали в энергосбытовую компанию через работающую там 41-летнюю сотрудницу отдела кадров.
Затем от лица «мертвых душ» мошенники заключали несуществующие контракты с Минобороны о прохождении военной службы и участии в спецоперации. «В дальнейшем таким работникам полагались ежемесячные выплаты в размере 50 тыс. руб., а также единовременная выплата в размере 500 тыс. руб. Эти денежные средства злоумышленники присваивали», — рассказали в полиции.
На данный момент установлены личности двоих фиктивно трудоустроенных граждан, однако оперативники полагают, что «мертвых душ» может быть куда больше. Ущерб от действий злоумышленников составил более 1 млн руб., против них возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК (мошенничество).
В марте «Коммерсантъ» сообщал, что свыше 80 «мертвых душ» было обнаружено при проверке опытно-конструкторских работ (ОКР), выполненных Военно-космической академией им. А. Ф. Можайского по заказам Минобороны. Группу мошенников из числа преподавателей академии выявили сотрудники главного военного следственного управления СКР, проверяя материалы ФСБ и прокуратуры. По итогам проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).
В материалах дела, по данным источников газеты, говорится, что группа злоумышленников действовала в период с 2021 по конец 2023 года. Выполняя в рамках контрактов с военным ведомством ОКР «СПО-ЦУиМ» и «Прима-ВКА-ЭП», сотрудники академии включили в число соисполнителей данные 82 работников научно-учебного центра вуза, которые реального участия в них не принимали. На «мертвые души» было выписано 8,4 млн руб.: участники махинаций присвоили их и потратили «по своему усмотрению».