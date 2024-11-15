В Петербурге задержали военкомов за «мертвые души» на военной операции

В материалах дела, по данным источников газеты, говорится, что группа злоумышленников действовала в период с 2021 по конец 2023 года. Выполняя в рамках контрактов с военным ведомством ОКР «СПО-ЦУиМ» и «Прима-ВКА-ЭП», сотрудники академии включили в число соисполнителей данные 82 работников научно-учебного центра вуза, которые реального участия в них не принимали. На «мертвые души» было выписано 8,4 млн руб.: участники махинаций присвоили их и потратили «по своему усмотрению».