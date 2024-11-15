В Чувашии 20 человек обратились к врачам после посещения школьной столовой

Ученики школы 4 в Новочебоксарске в Чувашии массово обратились к врачам после приема еды в школьной столовой. Минздрав республики сообщил, что у пострадавших зафиксированы похожие симптомы, которые связывают с приемом пищи. По данным ведомства, медицинскую помощь получили 19 детей в возрасте от восьми до 16 лет и один взрослый. Трое школьников госпитализированы.