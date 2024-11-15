В Чувашии 20 человек обратились к врачам после посещения школьной столовой

«В городе Новочебоксарск учащиеся и сотрудники МБОУ СОШ № 4 обратились за медицинской помощью с похожими симптомами, которые связывают с приемом пищи… Трое из пострадавших детей были госпитализированы в инфекционное отделение одного из медучреждений», — говорится в сообщении регионального минздрава.
Как уточнило ведомство, остальные пострадавшие находятся в состоянии легкой степени тяжести и направлены на амбулаторное лечение. Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование. Министерство образования Чувашии сообщило, что организацией питания в школе № 4 в Новочебоксарске занимается АО «Чебоксарский хлебозавод № 2».