Таллахасси
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Чувашии 20 человек обратились к врачам после посещения школьной столовой

Ученики школы 4 в Новочебоксарске в Чувашии массово обратились к врачам после приема еды в школьной столовой. Минздрав республики сообщил, что у пострадавших зафиксированы похожие симптомы, которые связывают с приемом пищи. По данным ведомства, медицинскую помощь получили 19 детей в возрасте от восьми до 16 лет и один взрослый. Трое школьников госпитализированы.

Источник: РИА "Новости"

«В городе Новочебоксарск учащиеся и сотрудники МБОУ СОШ № 4 обратились за медицинской помощью с похожими симптомами, которые связывают с приемом пищи… Трое из пострадавших детей были госпитализированы в инфекционное отделение одного из медучреждений», — говорится в сообщении регионального минздрава.

Как уточнило ведомство, остальные пострадавшие находятся в состоянии легкой степени тяжести и направлены на амбулаторное лечение. Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование. Министерство образования Чувашии сообщило, что организацией питания в школе № 4 в Новочебоксарске занимается АО «Чебоксарский хлебозавод № 2».