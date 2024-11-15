В сибирской тайге полиция задержала разыскиваемого Интерполом мигранта

Установлено, что мужчина 22 лет совершил «тяжкое преступление» у себя на родине. В апреле 2024 года он приехал в Россию на заработки. При этом, как сообщили в ведомстве, он имел все необходимые документы для работы в России. Осенью текущего года его объявили в международный розыск.