В сибирской тайге полиция задержала разыскиваемого Интерполом мигранта

Установлено, что мужчина 22 лет совершил «тяжкое преступление» у себя на родине. В апреле 2024 года он приехал в Россию на заработки. При этом, как сообщили в ведомстве, он имел все необходимые документы для работы в России. Осенью текущего года его объявили в международный розыск.
Оперативники задержали подозреваемого с помощью службы безопасности предприятия, на котором работал мужчина. Инициатора розыска уведомили о задержании, а, чтобы экстрадировать мигранта, суд заключил его под стражу.
Интерпол — международная организация уголовной полиции. Ее основной задачей является объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью.
Летом 2023 года в России задержали гражданина Узбекистана, которого Турция обвинила в убийстве владельца гостиницы в Стамбуле. Мужчина был объявлен в международный розыск. По версии турецкого следствия, в 2019 году он вместе с сообщником убил владельца гостиницы в Стамбуле. Гражданин Узбекистана был сотрудником отеля.
В марте 2024 года его экстрадировали из России в Турцию.