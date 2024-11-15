Под Владимиром двух депутатов задержали за избиение работника автосервиса

«В производстве… находится уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия) в отношении двоих депутатов совета народных депутатов Собинского муниципального округа Владимирской области 1984 и 1988 года рождения и бывшего кандидата в депутаты этого органа 1988 года рождения», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, в октябре 2022 года подозреваемые приехали по месту работы потерпевшего в автосервис в городе Лакинске и подвергли его избиению, нанеся несколько ударов руками по лицу и телу, а также выпустив в него содержимое огнетушителя, информирует следственное управление.
«Преступление выявлено в ходе расследования уголовного дела в отношении одного из участников преступной группы, являющегося депутатом, который, как сообщалось ранее, был заключен под стражу в связи с обвинением в мошенничестве и использовании рабского труда», — уточняет СУСК.
Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении новых фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.
В конце октября региональное следственное управление сообщало о расследовании двух уголовных дел — по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и части 3 статьи 127.2 УК РФ (использование рабского труда в отношении двух или более лиц с применением насилия или с угрозой его применения, совершенное организованной группой). Фигуранты — депутат совета народных депутатов Собинского муниципального округа Владимирской области и иные лица. По данным следствия, депутат и его подельники похитили с банковского счета участника СВО более 1 миллиона рублей. Кроме того, с февраля 2022 по октябрь 2024 года подозреваемые незаконно удерживали на территории принадлежащей депутату автомойки троих мужчин, используя их рабский труд. Применяя к потерпевшим насилие, участники организованной группы понуждали их бесплатно выполнять трудовые обязанности и поручения в любое время суток, отмечало ведомство.