Под Владимиром двух депутатов задержали за избиение работника автосервиса

В конце октября региональное следственное управление сообщало о расследовании двух уголовных дел — по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и части 3 статьи 127.2 УК РФ (использование рабского труда в отношении двух или более лиц с применением насилия или с угрозой его применения, совершенное организованной группой). Фигуранты — депутат совета народных депутатов Собинского муниципального округа Владимирской области и иные лица. По данным следствия, депутат и его подельники похитили с банковского счета участника СВО более 1 миллиона рублей. Кроме того, с февраля 2022 по октябрь 2024 года подозреваемые незаконно удерживали на территории принадлежащей депутату автомойки троих мужчин, используя их рабский труд. Применяя к потерпевшим насилие, участники организованной группы понуждали их бесплатно выполнять трудовые обязанности и поручения в любое время суток, отмечало ведомство.