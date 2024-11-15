На Урале мужчина выстрелил в двух подростков

По его словам, инцидент произошел в четверг вечером у одного из частных домов по улице Маяковского в Красноуральске, где мужчина, поругавшись с подростками, выстрелил в них. Пострадавшие подростки госпитализированы. На месте происшествия работает следственная группа в составе следователей территориального отдела и криминалистов, отметили в СК.