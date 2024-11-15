На Урале мужчина выстрелил в двух подростков

По его словам, инцидент произошел в четверг вечером у одного из частных домов по улице Маяковского в Красноуральске, где мужчина, поругавшись с подростками, выстрелил в них. Пострадавшие подростки госпитализированы. На месте происшествия работает следственная группа в составе следователей территориального отдела и криминалистов, отметили в СК.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина стрелял из ружья.
«Для более квалифицированного обследования несовершеннолетних направили в детскую горбольницу Нижнего Тагила, где один был помещен в операционный блок, а его товарища госпитализировали в ДГКБ № 9 Екатеринбурга. Обоим пострадавшим врачи оказывают необходимую помощь», — сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
Он добавил, что стрельба произошла недалеко от здания церкви, когда, по предварительным данным, юноши, возвращаясь с тренировки, решили проводить своего друга.
«Сейчас сыщики проводят опрос жильцов микрорайона, устанавливают возможных свидетелей и очевидцев и точные причины стрельбы по детям металлической дробью. Ситуация взята на контроль», — добавил представитель полиции.