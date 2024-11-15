Суд в США приговорил российского хакера к пяти годам тюрьмы за кражу биткойнов

Господин Лихтенштейн признал вину. В деле речь идет о похищенных в 2016 году 119 754 биткоинах. На момент кражи их стоимость в оценивалась в $71 млн, после подорожания биткойна сумма кражи возросла до $4,5 млрд. По текущему курсу это более $10 млрд.