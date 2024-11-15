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Суд в США приговорил российского хакера к пяти годам тюрьмы за кражу биткойнов

Суд в США приговорил российского хакера Илью Лихтенштейна к пяти годам тюрьмы по делу о взломе криптовалютной биржи Bitfinex и краже почти 120 тыс. биткойнов, сообщил американский минюст. Изъятые в рамках этого дела активы стали крупнейшей конфискацией в истории американского Минюста.

Источник: Reuters

Господин Лихтенштейн признал вину. В деле речь идет о похищенных в 2016 году 119 754 биткоинах. На момент кражи их стоимость в оценивалась в $71 млн, после подорожания биткойна сумма кражи возросла до $4,5 млрд. По текущему курсу это более $10 млрд.

По версии следствия, Илья Лихтенштейн взломал системы Bitfinex и инициировал более 2 тыс. несанкционированных транзакций. Делал он это вместе со своей женой — Хезер Морган. Оба были арестованы в феврале 2022 года. В августе 2023 года начали давать признательные показания. Госпоже Морган вынесут приговор 18 ноября.