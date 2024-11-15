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Самую маленькую девочку в истории московского здравоохранения выходили в «Коммунарке»

Вес младенца при рождении составлял всего 400 граммов.

Источник: РИА "Новости"

Девочка родилась на три месяца раньше положенного. Со слов врачей, её мама поступила к ним на 24-й неделе с болью в голове и высоким артериальным давлением. Из-за риска прерывания ей срочно сделали кесарево.

Малышка не могла самостоятельно дышать, её реанимировали и, как только у девочки стабилизировалось состояние, положили на ИВЛ. На искуственной вентиляции лёгких девочка пролежала больше 23 суток. Выписали её с весом 2740 граммов и ростом 46 сантиметров. С ней всё хорошо, сейчас радует родителей своим смехом и милыми «агу».

медицина