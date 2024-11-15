Самую маленькую девочку в истории московского здравоохранения выходили в «Коммунарке»

Малышка не могла самостоятельно дышать, её реанимировали и, как только у девочки стабилизировалось состояние, положили на ИВЛ. На искуственной вентиляции лёгких девочка пролежала больше 23 суток. Выписали её с весом 2740 граммов и ростом 46 сантиметров. С ней всё хорошо, сейчас радует родителей своим смехом и милыми «агу».