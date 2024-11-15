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У Касьянова* могут отобрать квартиру за 700 миллионов рублей, пишут СМИ

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. У бывшего председателя правительства России Михаила Касьянова* могут отобрать его пятикомнатную квартиру в центре Москвы, пишет Telegram-канал Mash.

Источник: © РИА Новости

«О том, что жилище было казенным, узнали “Ветераны России” и потребовали от Генеральной прокуратуры изъять квадратные метры в пользу государства», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что эту квартиру бывшему премьеру выдали как служебную в начале нулевых. Сейчас он срочно пытается продать ее за 700 миллионов рублей, пишет издание.

В прошлом году министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов Михаила Касьянова*. По данным ведомства, Касьянов* участвовал в создании и популяризации материалов иностранных агентов и распространял недостоверные данные о действиях госорганов и проводимой ими политике.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.