У Касьянова* могут отобрать квартиру за 700 миллионов рублей, пишут СМИ

«О том, что жилище было казенным, узнали “Ветераны России” и потребовали от Генеральной прокуратуры изъять квадратные метры в пользу государства», — говорится в публикации.
В статье отмечается, что эту квартиру бывшему премьеру выдали как служебную в начале нулевых. Сейчас он срочно пытается продать ее за 700 миллионов рублей, пишет издание.
В прошлом году министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов Михаила Касьянова*. По данным ведомства, Касьянов* участвовал в создании и популяризации материалов иностранных агентов и распространял недостоверные данные о действиях госорганов и проводимой ими политике.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.