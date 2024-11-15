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В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента

СУХУМ, 15 ноя — РИА Новости. В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента, передает корреспондент РИА Новости.

Около здания начались столкновения силовиков и участников акции протеста. Затем протестующие завели грузовик и выломали с его помощью часть ограждения.

При этом само здание оцеплено силовиками. Сторонники оппозиции стоят перед оцеплением и бросают пластиковые и стеклянные бутылки, яйца и доски. Правоохранители отбрасывают бутылки обратно.

Позже протестующие выломали еще часть ограды и начали бросать в оцепление файеры. В ответ силовики применили слезоточивый газ. Около здания парламента также были слышны звуки, похожие на выстрелы.

С утра у парламента по призыву оппозиции стали собираться люди. Высший законодательный орган должен был рассматривать вопрос о ратификации межправительственного соглашения с Россией об инвестициях. Но по решению депутатов заседание отменили.

В начале недели парламент Абхазии принял закон «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов». Этот документ регламентирует некоторые понятия межправительственного соглашения с Россией об инвестициях, подписанного в Москве 30 октября.

Оппозиция настаивает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии, и выступает против ратификации документа, призывая граждан выйти на улицы.

По словам президента Аслана Бжании, отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц говорил, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на то, чтобы восстановить ключевые направления своей экономики.